Восемь человек с коронавирусом находятся в реанимации в Дагестане
Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор
В Дагестане 8 человек лежат в реанимации с коронавирусомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане восемь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. Число тяжёлых больных растёт. Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор.
Большинство тяжёлобольных подключены к ИВЛ. Врачи пытаются их спасти. Есть и хорошие новости — 4 человека, среди которых ребёнок, переболели и выписались.
Напомним, что в регионе у 30 человек диагностирован коронавирус. За сутки прибавилось пять пациентов. Ещё 30 жителей с положительными экспресс-тестами ждут окончательного вердикта из Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU