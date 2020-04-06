Восемь человек с коронавирусом находятся в реанимации в Дагестане

6 Апр 2020 2020-04-06T15:56:05+03:00

В Дагестане 8 человек лежат в реанимации с коронавирусом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Дагестане восемь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. Число тяжёлых больных растёт. Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор.

Большинство тяжёлобольных подключены к ИВЛ. Врачи пытаются их спасти. Есть и хорошие новости — 4 человека, среди которых ребёнок, переболели и выписались.

Напомним, что в регионе у 30 человек диагностирован коронавирус. За сутки прибавилось пять пациентов. Ещё 30 жителей с положительными экспресс-тестами ждут окончательного вердикта из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU