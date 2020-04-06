2020-04-06T15:56:05+03:00
Общество

Восемь человек с коронавирусом находятся в реанимации в Дагестане

Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
В Дагестане 8 человек лежат в реанимации с коронавирусомВ Дагестане 8 человек лежат в реанимации с коронавирусомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Дагестане восемь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» находятся в тяжёлом состоянии в реанимации. Число тяжёлых больных растёт. Об этом сообщает республиканский Роспотребнадзор.

Большинство тяжёлобольных подключены к ИВЛ. Врачи пытаются их спасти. Есть и хорошие новости — 4 человека, среди которых ребёнок, переболели и выписались.

Напомним, что в регионе у 30 человек диагностирован коронавирус. За сутки прибавилось пять пациентов. Ещё 30 жителей с положительными экспресс-тестами ждут окончательного вердикта из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за коронавируса Кисловодск за неделю покинули 4 тысячи человек
Банк УРАЛСИБ продлевает срок действия карт
В лабораториях Ставрополья имеются тест-системы для выявления COVID-19
На Ставрополье ряд предприятий возобновит работу
На Ставрополье началось массовое производство масок
На Ставрополье рассказали, сколько граждан въехало в край
Новые случаи заболевания коронавирусом на Ставрополье не связаны с заграницей
В Ставрополе рассказали о возможных послаблениях ограничительных мер режима самоизоляции
В Ставрополе рассказали, могут ли беременные женщины проходить обследование во время коронавируса
Восемь человек с коронавирусом находятся в реанимации в Дагестане
В Ставрополе ремонтируют дорогу на улице Железнодорожной
На Ставрополье электрички перешли на новый режим работы
На Ставрополье выпустили на свободу фазанов и куропаток
На КМВ продавцы магазина придумали необычный способ защиты от коронавируса
На Ставрополье больницы бесплатно получили 5 тысяч бутылок минеральной воды
В Ставрополе рассказали о состоянии заболевших коронавирусом
«Чемпионат пройдёт без Хабиба»: президент UFC подтвердил отмену боя Нурмагомедов — Фергюосн
В Пятигорске имбирь и лимон раздают бесплатно
На Ставрополье рассказали о запасе товаров первой необходимости
На Ставрополье с медицинского наблюдения сняли 2358 пациентов
На Ставрополье открыли горячую линию для предпринимателей
Рецидивиста, судимого за пьяное вождение, поймали после ДТП в Ставрополе
На Ставрополье пожилых людей обеспечат масками
Во Владикавказе двое заболевших коронавирусом находятся в реанимации
В Ставрополе рассказали, зачем нужен договор на вывоз мусора
В Кисловодске сократили количество маршруток и такси
На Ставрополье до 13 апреля закрываются все МФЦ