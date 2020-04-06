2020-04-06T01:04:23+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, новости на 6 апреля 2020 года: ситуация с инфекцией вышла из-под контроля

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Дагестане на утро 6 апреля 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Коронавирус в Дагестане, новости на 6 апреля 2020 года: в республике объявили четвертую стадию распространения болезни - "неконтролируемую". Инфекция оседает на предметах и переносится по воздуху. Глава регионального Роспотребнадзора Николай Павлов призвал в срочном порядке принимать жесткие ограничительные меры и увеличивать объемы дезинфекции.

По состоянию на час ночи 6 апреля в Дагестане зафиксировали 25 случаев заражения коронавирусом. Среди больных - семеро детей, младшему из которых три года. Состояние пяти пациентов оценивается как стабильное тяжелое.

- Среди них 85-летняя женщина с подтвержденным диагнозом. Ещё один мужчина с симптомами коронавируса был накануне доставлен по линии санитарной авиации из Южно-Сухокумска в РЦИБ. У мужчины развились осложнения характерные для лиц имеющих хронические заболевания. Пациенты находятся под круглосуточным наблюдением врачей, - сказано в сообщении Министерства здравоохранения Дагестана. Как отметили в ведомстве, одному из пациентов в тяжелом состоянии 44 года.

Четверо зараженных - трое взрослых и один ребенок - выздоровели. Их выписали и отпустили домой в Каспийск. 34 человека в Дагестане ждут подтверждения первичного теста, их материалы отправили в Москву.

Ранее в Дагестане разгорелся скандал из-за того, что местные верующие вопреки словам муфтия пошли на пятничный намаз в мечети. К мусульманам обратился глава республики Владимир Васильев:

- Зачем вы приходите в мечети? Вы лучше меня знаете, что ваша мечеть - это коврик для намаза, не нужно большего. Но вы нарушаете все возможные предписания. В Махачкале около тысячи молящихся было. В Кизилюрте около 3 тысяч! И это при том, что муфтий обратился к вам, призвав отказаться от посещения пятничной молитвы!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Рекомендации для мусульман в Дагестане в период карантина: отменены свадьбы, похоронные обряды и пятничный намаз

Рекомендации для мусульман в Дагестане в период карантина: муфтият опубликовал ряд рекомендаций для мусульман по свадьбам и похоронам в период карантина. Духовные лидеры региона просят жителей быть предельно аккуратными, воздерживаться от рукопожатий и объятий, носить средства защиты и соблюдать все остальные меры предосторожности и личной гигиены (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В КЧР зафиксировали три первых случая заболевания коронавирусом
На Ставрополье открыли "горячую линию" для предпринимателей
В Дагестане заявили о кратном увеличении риска заболеть коронавирусом
Чечня изолируется от Дагестана из-за "бесконтрольного этапа" коронавируса
На Ставрополье потратили 725 миллионов рублей на пособия "детям войны"
На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за похолодания
Пациентов с подозрением на коронавирус стало вдвое больше в Ингушетии
На Ставрополье количество заболевших коронавирусом не изменилось
На помощь ессентукским мамам пришли доулы
В Дагестане 34 "положительных" пациентов ждут результатов на коронавирус
На Ставрополье рассказали, когда на банковские карты придет пенсия
В Карачаево-Черкесии двух "контактных" поместили в госпиталь
В Ставрополе около тысячи человек обратилось за помощью к власти
В Ставрополе на выдаче специальных пропусков работает около ста человек
В Ставропольском крае сделали 10 тысяч тестов на коронавирус
На Ставрополье не будут штрафовать за долги по услугам ЖКХ
Кадыров о коронавирусе: «Наступила эпоха очищения»
Дезинфекция общественных мест продолжается на Ставрополье
Как выживают ставропольцы, запертые в ЮАР из-за закрытия границ
Похолодание до –4 ожидается на выходных на Ставрополье
Ставропольским предпринимателям помогут пережить самоизоляцию
На Ставрополье 18 «положительных» пациентов ждут диагноза
Пятый пациент с коронавирусом выздоровел на Ставрополье
В Северной Осетии подтверждён ещё один случай заболевания коронавирусом
В Ессентуках помогают нуждающимся семьям с детьми
В Чечне зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом