Коронавирус в Дагестане, новости на 6 апреля 2020 года: ситуация с инфекцией вышла из-под контроля
Коронавирус в Дагестане, новости на 6 апреля 2020 года: в республике объявили четвертую стадию распространения болезни - "неконтролируемую". Инфекция оседает на предметах и переносится по воздуху. Глава регионального Роспотребнадзора Николай Павлов призвал в срочном порядке принимать жесткие ограничительные меры и увеличивать объемы дезинфекции.
По состоянию на час ночи 6 апреля в Дагестане зафиксировали 25 случаев заражения коронавирусом. Среди больных - семеро детей, младшему из которых три года. Состояние пяти пациентов оценивается как стабильное тяжелое.
- Среди них 85-летняя женщина с подтвержденным диагнозом. Ещё один мужчина с симптомами коронавируса был накануне доставлен по линии санитарной авиации из Южно-Сухокумска в РЦИБ. У мужчины развились осложнения характерные для лиц имеющих хронические заболевания. Пациенты находятся под круглосуточным наблюдением врачей, - сказано в сообщении Министерства здравоохранения Дагестана. Как отметили в ведомстве, одному из пациентов в тяжелом состоянии 44 года.
Четверо зараженных - трое взрослых и один ребенок - выздоровели. Их выписали и отпустили домой в Каспийск. 34 человека в Дагестане ждут подтверждения первичного теста, их материалы отправили в Москву.
Ранее в Дагестане разгорелся скандал из-за того, что местные верующие вопреки словам муфтия пошли на пятничный намаз в мечети. К мусульманам обратился глава республики Владимир Васильев:
- Зачем вы приходите в мечети? Вы лучше меня знаете, что ваша мечеть - это коврик для намаза, не нужно большего. Но вы нарушаете все возможные предписания. В Махачкале около тысячи молящихся было. В Кизилюрте около 3 тысяч! И это при том, что муфтий обратился к вам, призвав отказаться от посещения пятничной молитвы!
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Рекомендации для мусульман в Дагестане в период карантина: муфтият опубликовал ряд рекомендаций для мусульман по свадьбам и похоронам в период карантина. Духовные лидеры региона просят жителей быть предельно аккуратными, воздерживаться от рукопожатий и объятий, носить средства защиты и соблюдать все остальные меры предосторожности и личной гигиены (подробности).
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