На Ставрополье рассказали, сколько граждан въехало в край

6 Апр 2020 2020-04-06T16:35:15+03:00

Данные о них передали в больницы по месту проживания

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За минувшие сутки в Ставропольский край въехали 22 человека. Из них один в Ставрополь. Об этом сообщает пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора.

- Информация о них передана в медорганизации края по месту проживания и регистрации для организации медицинского наблюдения, - говорится в сообщении надзорного органа.

Напомним, 6 апреля объявили о девяти новых случаях заболевания коронавирусом. Сейчас на Ставрополье лечат 15 пациентов с COVID-2019, их состояние стабильное. Пять человек выздоровели. Результатов повторного исследования ждут 12 жителей края.

ИСТОЧНИК KP.RU