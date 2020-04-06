На Ставрополье началось массовое производство масок
9 швейных предприятий Ставрополья включились в работу по пошиву гигиенических масок. Первые партии изделий из хлопковой ткани уже отшиты.
Продукция не является медицинской, однако подходит для использования в быту в качестве бактериальной фильтрации. Ежедневный объём выпуска составляет более 20 тысяч штук. Скоро этот показатель может быть увеличен, сообщили в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи Ставрополья.
Ранее губернатор Ставрополья 6 апреля вышел на связь с жителями региона, чтобы рассказать о возможных послаблениях ограничительных мер в крае.
Владимир Владимров сообщил на своей странице в Инстаграме, что текущая ситуация с коронавирусом оценивается как стабильная. Поэтому ряд предприятий и организаций смогут продолжить свою работу. Это касается некоторых промышленных предприятий.
В частности, завода «Сигнал», на базе которого мы планируем запустить производство основных комплектующих для аппаратов ИВЛ.
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ИСТОЧНИК KP.RU