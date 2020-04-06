В лабораториях Ставрополья имеются тест-системы для выявления COVID-19

6 Апр 2020 2020-04-06T17:28:22+03:00

На сегодняшний день 6 апреля 2020 года всего обследовано 2438 предприятия торговли, общественного питания, культуры, транспорта, социального обеспечения, образовательных организаций Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На сегодняшний день всего обследовано 2438 предприятия торговли, общественного питания, культуры, транспорта, социального обеспечения и т.д.

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На Ставрополье лаборатории, проводящие исследования на COVID-19, обеспечены тест-системами в количестве 39,35 ед., что позволит провести 3935 исследований.

Бесконтрольное распространение вируса, новые заболевшие и закрытые границы: коронавирус на Северном Кавказе и Ставрополье на 6 апреля 00:00 00:00

Исследования материала, отобранного у людей, не имеющих признаков инфекционных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-19, проводят лаборатории пяти медицинских организаций края:

ГБУЗ СК «Кисловодская центральная городская больница».

ГБУЗ СК «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1» г.Буденновск.

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический многопрофильный центр» г.Ставрополь.

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница».

ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника № 1», г.Ставрополь.

На сегодняшний день 6 апреля 2020 года всего обследовано 2438 предприятия торговли, общественного питания, культуры, транспорта, социального обеспечения, образовательных организаций, на которых специалистами Управления даны рекомендации по проведению мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции. Об это информирует пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Ранее губернатор Ставрополья 6 апреля вышел на связь с жителями региона, чтобы рассказать о возможных послаблениях ограничительных мер в крае. Владимир Владимров сообщил на своей странице в Инстаграме, что текущая ситуация с коронавирусом оценивается как стабильная.

Поэтому ряд предприятий и организаций смогут продолжить свою работу. Это касается некоторых промышленных предприятий.

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В частности, завода «Сигнал», на базе которого мы планируем запустить производство основных комплектующих для аппаратов ИВЛ.

Также без помех должны продолжать работу предприятия сельского хозяйства.

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ИСТОЧНИК KP.RU