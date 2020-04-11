На Ставрополье нарушители режима самоизоляции курили во дворе многоэтажки кальян

11 Апр 2020 2020-04-11T20:39:49+03:00

В Георгиевском округе во время рейда составили два протокола

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11 апреля по всему Ставрополью начались усиленные рейды по предупреждению и пресечению нарушений режима самоизоляции.

В Георгиевском округе сегодня нарушителей оказалось немало. Правоохранители выдали более 20 предупреждений.

Во время рейда по округу составили два протокола по статье: «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации».

Так, на одном из фото с места события видно, как компания молодых парней, сидя во дворе многоэтажки, курит или собирается курить кальян.

Администрация округа еще раз призывает местных жителей соблюдать ограничительные меры. Нарушая их, горожане создают угрозу собственной безопасности не только себе, но и землякам.

Напомним, что на Ставрополье на днях умерла вторая пациентка, заболевшая коронавирусом. Она проживала в Георгиевском округе. Пациентке не было 50-ти лет.

В больницу женщина поступила уже с ярко выраженными симптомами. Состояние осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями.

Выяснилось, что жительница Георгиевского округа нарушила режим обязательной самоизоляции. Перед госпитализацией она побывала на семейном празднике с большим количеством родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU