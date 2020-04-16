На Ставрополье более 50 тысяч школьников получат продуктовые наборы

16 Апр 2020 2020-04-16T17:25:02+03:00

Как правило, получателями продуктовых наборов становятся также школьники из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты

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На Ставрополье льготные категории школьников начали получать продуктовые наборы. Напомним, что они будут каждый месяц выдаваться в период действия ограничительных мер детям, которые больше всего нуждаются в господдержке.

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Как правило, получателями продуктовых наборов становятся также школьники из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты, обучающиеся в замещающих семьях.

Министерство образования Ставрополья определило перечень продуктов питания стоимостью более 700 рублей с учетом санитарных норм для ребенка, утвержденных Роспотребнадзором. В состав продуктовых наборов вошли макаронные изделия, мука, молоко, яблочный сок, растительное масло, крупа гречневая либо рисовая, сахар, чай, печение, сгущеное молоко, молочный шоколад и рыбные консервы.

Всего по краю в апреле определено более 54 тысяч получателей продуктовых наборов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье наращивают производство мяса птицы. По итогам двух месяцев этого года в крае получили 64 тысячи тонн мяса бройлера: это на 8,8 процента больше результатов за этот же период 2019 года.

Также на 9,4 процента выросло производство птичьего мяса в сельскохозяйственных организациях. За два месяца было получено 57,3 тысячи тонн. Птицеводческие комплексы региона обеспечивают полный цикл выращивания и реализации продукции: от инкубации до транспортировки.

ИСТОЧНИК KP.RU