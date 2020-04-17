В Пятигорске рассказали, как горожанам получить пропуск на время карантина

17 Апр 2020 2020-04-17T18:32:15+03:00

Без них передвигаться по городу запрещено

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Итак, с завтрашнего дня передвигаться по городу-курорту можно будет только по пропускам. Их будет выписывать исключительно администрация Пятигорска. И только на определенный маршрут, по конкретным улицам.

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Уже выданные пропуска, дающие право передвигаться по городу, будут действовать до 24 апреля.

Для оформления новых пропусков (к примеру, работодателю - для сотрудников) теперь не нужно приезжать в администрацию. Их по заявке доставят по месту требования.

То же касается и разовых пропусков - для передвижения в случае неотложной необходимости

Также в пресс-службе администрации Пятигорска сообщили, что с 19 апреля будут закрыты продовольственные рынки, а продуктовые магазины продолжат свою работу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске губернатор Ставрополья ввел карантин. Такое решение он принял в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения и рекомендациям регионального Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU