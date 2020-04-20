На Ставрополье 27 человек выздоровели от коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T09:18:02+03:00

В регионе зафиксирована четвертая смерть от инфекции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В регионе зафиксирована четвертая смерть от инфекции В регионе зафиксирована четвертая смерть от инфекции

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Как сообщил Владимир Владимиров в понедельник, 20 апреля, 27 человек выздоровели от коронавируса.

Тем не менее, последовали печальные новости. Губернатор рассказал, что в регионе зафиксирована четвертая смерть от коронавируса. Пока не сообщается, кто этот человек и в каком населенном пункте Ставрополья проживал.

Напомним, что это уже четвёртый смертельный случай в регионе. За сутки на Ставрополье число заболевших достигло 244 человек.

География территорий, где было отмечено присутствие коронавируса, сейчас такова: Александровский район, Андроповский район, Арзгирский район, Благодарненский горокруг Буденновский район, Железноводск, Изобильненский горокруг, Георгиевский горокруг, Новоселицкий район, Ипатовский горокруг, Кисловодск, Кочубеевский район, Красногвардейский район, Кировский горокруг, Минераловодский горокруг, Невинномысск, Нефтекумский горокруг, Новоалександровский горокруг, Предгорный район, Пятигорск, Советский горокруг, Степновский район, Ставрополь, Туркменский район, Шпаковский район.

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Это уже четвёртый смертельный случай в регионе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU