2020-04-20T12:16:59+03:00
Общество

На Ставрополье 10 больниц проводят анализ на коронавирус по показаниям

В крае зафиксирована четвертая смерть от инфекции
Ася АСРЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
В крае зафиксирована четвертая смерть от инфекцииВ крае зафиксирована четвертая смерть от инфекцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В регионе работают уже 10 лабораторий на базе больниц, где проводят анализ на коронавирус по показаниям. Так, шесть из них находятся в краевом центре, и по одной в городах: Кисловодск, Буденновск, а также в Труновском и Левокумском районах.

Побег из больницы, смертельные случаи и новые пропуски: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

Во всех этих лабораториях медики проводят анализ биоматериалов на коронавирусную инфекцию нового типа. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что две лаборатории работают в учреждениях Роспотребнадзора: на базе противочумного института и Центра гигиены и эпидемиологии.

Напоминаем, что число заболевших коронавирусом в регионе достигло 244 человека. В крае зафиксирован еще один летальный уход. Кто этот человек и из какого населенного пункта умерший, пока неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье скончался еще один пациент от коронавируса

Это уже четвёртый смертельный случай в регионе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Ставрополья установил антирекорд по количеству алкоголя в крови
На Ставрополье семьи начали получать выплаты на детей в возрасте до трех лет
Завод на Ставрополье освоил выпуск оборудования для производства дезинфекторов и упаковки масок
В Буденновске выявили первый случай заболевания коронавирусом
На Ставрополье прогнозируются заморозки
На Ставрополье накажут более 500 лихачей
В Чечне ещё 45 человек заразились коронавирусом
На Ставрополье МФЦ приостанавливают работу до 30 апреля
В Пятигорска с десяти вечера вводят комендантский час
В Ставрополе началась самая опасная волна коронавируса
В Ставрополе организация «Дети войны» объединила более 9 тыс человек
На Ставрополье 13 туристов не могут уехать из санатория
В Пятигорске парень провалил свою первую в жизни кражу
На Ставрополье зафиксировали четвертую смерть от коронавируса
В Ставрополе сын убил мешавшего ему спать отца
На Ставрополье 10 больниц проводят анализ на коронавирус по показаниям