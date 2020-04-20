На Ставрополье 10 больниц проводят анализ на коронавирус по показаниям

20 Апр 2020 2020-04-20T12:16:59+03:00

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В регионе работают уже 10 лабораторий на базе больниц, где проводят анализ на коронавирус по показаниям. Так, шесть из них находятся в краевом центре, и по одной в городах: Кисловодск, Буденновск, а также в Труновском и Левокумском районах.

Побег из больницы, смертельные случаи и новые пропуски: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Во всех этих лабораториях медики проводят анализ биоматериалов на коронавирусную инфекцию нового типа. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что две лаборатории работают в учреждениях Роспотребнадзора: на базе противочумного института и Центра гигиены и эпидемиологии.

Напоминаем, что число заболевших коронавирусом в регионе достигло 244 человека. В крае зафиксирован еще один летальный уход. Кто этот человек и из какого населенного пункта умерший, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU