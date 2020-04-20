2020-04-20T12:15:08+03:00
Общество

На Ставрополье МФЦ приостанавливают работу до 30 апреля

Получить консультации можно на портале umfc26.ru, либо по телефону 8 (800) 200-40-10
Ася АСРЯН
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Региональные многофункциональные центры временно прекращают принимать ставропольцев в офисах. Ограничения связаны с введенным режимом самоизоляции.

Побег из больницы, смертельные случаи и новые пропуски: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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Жители края могут получить все необходимые консультации на портале umfc26.ru, либо позвонить в колл-центры организации «Мои документы»: 8(800)200-40-10.

Все вопросы, связанные с новыми ограничительными мерами, можно задать, в том числе, по телефону специальной горячей линии: 8-800-1000-768.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе началась самая опасная волна коронавируса. Губернатор утром, 20 апреля сообщил, что в регионе умер еще один пациент от инфекции.

Напомним, что власти края и представители духовенства настоятельно просили ставропольцев не посещать храмы в пасхальную ночь. Глава краевого центра Андрей Джатдоев опубликовал на своей странице в соцсети видео с одного из кладбищ города. Градоначальник решил показать, что там нет ни одного посетителя.

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Это уже четвёртый смертельный случай в регионе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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