На Ставрополье МФЦ приостанавливают работу до 30 апреля
Региональные многофункциональные центры временно прекращают принимать ставропольцев в офисах. Ограничения связаны с введенным режимом самоизоляции.
Побег из больницы, смертельные случаи и новые пропуски: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
Жители края могут получить все необходимые консультации на портале umfc26.ru, либо позвонить в колл-центры организации «Мои документы»: 8(800)200-40-10.
Все вопросы, связанные с новыми ограничительными мерами, можно задать, в том числе, по телефону специальной горячей линии: 8-800-1000-768.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе началась самая опасная волна коронавируса. Губернатор утром, 20 апреля сообщил, что в регионе умер еще один пациент от инфекции.
Напомним, что власти края и представители духовенства настоятельно просили ставропольцев не посещать храмы в пасхальную ночь. Глава краевого центра Андрей Джатдоев опубликовал на своей странице в соцсети видео с одного из кладбищ города. Градоначальник решил показать, что там нет ни одного посетителя.
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ИСТОЧНИК KP.RU