В Ставрополе началась самая опасная волна коронавируса
На Ставрополье на сегодняшний день зарегистрировано 244 случая заболевания коронавирусом. Губернатор утром, 20 апреля сообщил, что в регионе умер еще один пациент от инфекции.
Побег из больницы, смертельные случаи и новые пропуски: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
Напомним, что власти края и представители духовенства настоятельно просили ставропольцев не посещать храмы в пасхальную ночь. Глава краевого центра Андрей Джатдоев опубликовал на своей странице в соцсети видео с одного из кладбищ города.
Градоначальник решил показать, что там нет ни одного посетителя. «В тишине слышно только пение птиц», - подчеркнул мэр. Он также поблагодарил за работу полицейских, сотрудников Росгвардии.
Говоря о новых зараженных в Ставрополе, чиновник отметил, что в больницу начали попадать те, кто не был заграницей или в другом регионе. По его словам, в городе пошла третья, самая опасная волна, которую очень трудно контролировать.
В Ставрополе началась опасная волна коронавируса (кладбище на Пасху).
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Это уже четвёртый смертельный случай в регионе (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU