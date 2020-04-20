В Ставрополе началась самая опасная волна коронавируса

20 Апр 2020 2020-04-20T12:15:41+03:00

Чиновник отметил, что в больницу начали попадать те, кто не был заграницей или в другом регионе. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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На Ставрополье на сегодняшний день зарегистрировано 244 случая заболевания коронавирусом. Губернатор утром, 20 апреля сообщил, что в регионе умер еще один пациент от инфекции.

Побег из больницы, смертельные случаи и новые пропуски: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Напомним, что власти края и представители духовенства настоятельно просили ставропольцев не посещать храмы в пасхальную ночь. Глава краевого центра Андрей Джатдоев опубликовал на своей странице в соцсети видео с одного из кладбищ города.

Градоначальник решил показать, что там нет ни одного посетителя. «В тишине слышно только пение птиц», - подчеркнул мэр. Он также поблагодарил за работу полицейских, сотрудников Росгвардии.

Говоря о новых зараженных в Ставрополе, чиновник отметил, что в больницу начали попадать те, кто не был заграницей или в другом регионе. По его словам, в городе пошла третья, самая опасная волна, которую очень трудно контролировать.

В Ставрополе началась опасная волна коронавируса (кладбище на Пасху).

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Это уже четвёртый смертельный случай в регионе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU