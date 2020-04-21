2020-04-21T13:16:03+03:00
Общество

На Ставрополье 55 тысяч школьников получили продуктовые наборы

В регионе насчитывается 28 несовершеннолетних, заразившихся COVID-19
Ася АСРЯН
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В Ставропольском крае льготные категории школьников получили 54 600 продуктовых наборов.

Бунт во Владикавказе, больные дети и первые дни карантина в Пятигорске: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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Чаще всего получателями льготного питания становятся дети с ограниченными возможностями здоровья, обучаемые в государственных образовательных учреждениях, дети-сироты, учащиеся из малообеспеченных и многодетных семей.

До 23 апреля волонтеры раздадут 54900 продуктовых наборов. Туда войдут мука, растительное масло, макаронные изделия, крупы, рыбные консервы, молоко, яблочный сок, сахар, чай, печение, сгущеное молоко и молочный шоколад.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае выросло количество детей, которые заболели коронавирусом.

За сутки их стало на два больше, теперь в регионе насчитывается 28 несовершеннолетних, заразившихся COVID-19. Об этом сообщает губернатор Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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