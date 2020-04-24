2020-04-24T09:49:52+03:00
Общество

В Ставрополе 26 апреля пройдут четыре «балконных» концерта

Музыка зазвучит в 17:00
Ася АСРЯН
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Послушать живую музыку смогут жители ЖК «Шоколад», а также на праздник пройдет на улицах Кулакова, 71, Серова, 537 и Южном обходе, 55/3Послушать живую музыку смогут жители ЖК «Шоколад», а также на праздник пройдет на улицах Кулакова, 71, Серова, 537 и Южном обходе, 55/3Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В краевом центре горожан 26 апреля ждет праздник для души. Так, в этот день в 17:00 проведут сразу 4 «концерта на балконах» многоэтажек.

Послушать живую музыку смогут жители ЖК «Шоколад», а также на праздник пройдет на улицах Кулакова, 71, Серова, 537 и Южном обходе, 55/3.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что музыкант ставропольского оркестра сыграл на балконе для изолированных жителей. Саксофонист показал класс на маленькой площадке квартиры на верхнем этаже.

Концерт на балконе в Ставрополе.

Там же уместилась вся необходимая аппаратура. Уставшие от изоляции жильцы соседних домов высовывались из окон, а прохожие останавливались перед подъездом и смотрели на все снизу вверх.

ИСТОЧНИК KP.RU

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