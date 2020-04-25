2020-04-25T20:55:56+03:00
Общество

На Ставрополье по делу Травнева задержан еще один чиновник

По предварительным данным, мужчину подозревают в махинациях с земельными участками
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что экс-градоначальника Пятигорска подозревают в экономических преступлениях. 25 апреля чиновника задержали, проводился допрос.

Послаблений режима пока не будет, как сохранить психическое здоровье и когда выпускники будут сдавать ЕГЭ: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

Как стало известно позже, по делу Льва Травнева сегодня задержали его бывшего первого заместителя главы администрации города-курорта Олега Бондаренко.

По предварительным данным, мужчину подозревают в махинациях с земельными участками.

Напомним, что 22 апреля 2020 года Владимир Владимиров также рассказал, что у и.о. главы Пятигорска Льва Травнева ухудшилось состояние здоровья. При этом губернатор подчеркнул, что к счастью, речь не о коронавирусе.

Сообщалось, что Травневу надо пройти обследования, уйти на больничный на несколько недель. Владимир Владимиров поддержал это решение.

А руководство Пятигорском, оперативным штабом муниципалитета временно будет возложено на Дмитрия Ворошилова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье задержали экс-мэра Пятигорска, где объявлен карантин из-за коронавируса

Несколько дней назад чиновник ушел на больничный из-за плохого самочувствия (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Карачаево-Черкесии от коронавируса умерли два человека
На Ставрополье верующих призвали не ходить на кладбища на Радоницу
На Ставрополье по делу Травнева задержан еще один чиновник
На Ставрополье стала известна личность умершего от коронавируса медработника
На Ставрополье с 30 апреля начнут работать салоны красоты
На Ставрополье около 36 тысяч человек получили продуктовую помощь
В КБР количество заболевших коронавирусом достигло 272 человек
В Чечне количество заболевших достигло 387 человек
В Дагестане в первый день Рамадана еще у 157 пациентов подтвердили коронавирус
В КЧР количество заболевших коронавирусом достигло 246 человек
На Ставрополье рецидивист украл из медорганизации деньги и ноутбук
На Ставрополье куратор соцпроекта потратила пожертвования людей на себя
На Ставрополье парень угнал легковушку знакомой и попал в ДТП
На Ставрополье школы вернутся к очной форме обучения
На Ставрополье медработник умер от коронавируса
На Ставрополье под наблюдением медиков остаются 322 пациента с коронавирусом