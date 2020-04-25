На Ставрополье по делу Травнева задержан еще один чиновник

25 Апр 2020 2020-04-25T20:55:56+03:00

По предварительным данным, мужчину подозревают в махинациях с земельными участками

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что экс-градоначальника Пятигорска подозревают в экономических преступлениях. 25 апреля чиновника задержали, проводился допрос.

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Как стало известно позже, по делу Льва Травнева сегодня задержали его бывшего первого заместителя главы администрации города-курорта Олега Бондаренко.

По предварительным данным, мужчину подозревают в махинациях с земельными участками.

Напомним, что 22 апреля 2020 года Владимир Владимиров также рассказал, что у и.о. главы Пятигорска Льва Травнева ухудшилось состояние здоровья. При этом губернатор подчеркнул, что к счастью, речь не о коронавирусе.

Сообщалось, что Травневу надо пройти обследования, уйти на больничный на несколько недель. Владимир Владимиров поддержал это решение.

А руководство Пятигорском, оперативным штабом муниципалитета временно будет возложено на Дмитрия Ворошилова.

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ИСТОЧНИК KP.RU