В Карачаево-Черкесии от коронавируса умерли два человека
Печальную новость сообщил вечером 25 апреля глава КЧР Рашид Темрезов. В республике зафиксированы первые жертвы коронавируса. Так, по словам чиновника, в субботу умерли сразу два пациента с подтвержденным диагнозом.
Обоим больным было больше 65 лет. Темрезов добавил, что в инфекционный госпиталь пациентов уже привезли в тяжелом состоянии. Больные поздно обратились к медикам за помощью.
Также сообщается, что пациенты находились в группе риска из-за хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Выяснилось, что пенсионеры заразились от родственников, у которых также был подтвержден диагноз.
Два пациента умерли от коронавируса в КЧР.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в республике количество заболевших достигло 246 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU