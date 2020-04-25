В Карачаево-Черкесии от коронавируса умерли два человека

25 Апр 2020 2020-04-25T22:39:56+03:00

Выяснилось, что пенсионеры заразились от родственников, у которых также был подтвержден диагноз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пациенты заразились от родственников, у которых был подтвержден диагноз

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Печальную новость сообщил вечером 25 апреля глава КЧР Рашид Темрезов. В республике зафиксированы первые жертвы коронавируса. Так, по словам чиновника, в субботу умерли сразу два пациента с подтвержденным диагнозом.

Обоим больным было больше 65 лет. Темрезов добавил, что в инфекционный госпиталь пациентов уже привезли в тяжелом состоянии. Больные поздно обратились к медикам за помощью.

Также сообщается, что пациенты находились в группе риска из-за хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Выяснилось, что пенсионеры заразились от родственников, у которых также был подтвержден диагноз.

Два пациента умерли от коронавируса в КЧР.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в республике количество заболевших достигло 246 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU