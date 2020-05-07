2020-05-07T10:53:49+03:00
Общество

На Ставрополье ветеранам ВОВ выдали предпраздничные подарки

Ранее сообщалось, что десять ветеранов получат новое жилье
Антон ШАПОВАЛОВ
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Власти Ставрополья продолжают поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с праздником. Первые участники военных сражений - Герои Советского Союза Андрей Титенко и Владимир Ткачев - получили подарок из рук губернатора Владимира Владимирова. Глава края лично посетил пенсионеров, передает управление по информационной политике Правительства Ставрополья.

В подарок входило небольшой комплект: телевизор, рисунки детей к юбилею Дня Победы и по два продуктовых набора. Один из них собрали в рамках акции "Доброе сердце", а другой был "со свежими и полезными для здоровья продуктами".

- В ближайшие два дня главы городов, районов и поселений, в которых проживают ветераны и участники Великой Отечественной войны, придут в дом к каждому из них и вручат продуктовые наборы и подарки от Губернатора Владимира Владимирова и рисунки ставропольских ребят, - говорится в сообщении.

Согласно сведениям Правительства Ставрополья, в крае живут около 900 ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый из них не остается без помощи.

- Внимание к каждому ветерану – это сохранение памяти о прошлом, которое поможет лучше осознать ценность мирного неба в настоящем, - сказали в управлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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