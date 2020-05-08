В Карачаево-Черкесии умер третий больной коронавирусом

8 Май 2020 2020-05-08T11:24:01+03:00

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В Карачаево-Черкесии скончался третий заболевший COVID-19. Выздоровели 41 человек. Теперь в республике 434 "активных больных" - проходящих лечение. За сутки прибавилось 14 пациентов. Об этом сообщает представитель оперативного штаба.

- 240 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - говорится в сообщении.

Напомним, в Карачаево-Черкесии ввели масочный режим. Каждый житель республики должен при выходе на улицу надевать маску и быть в ней, если вокруг него есть люди.

ИСТОЧНИК KP.RU