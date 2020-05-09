2020-05-09T03:50:09+03:00
Общество

Салют на День Победы во Владикавказе 9 мая 2020 года: видео

Салют на День Победы во Владикавказе 9 мая 2020 года прогремит над площадью Свободы
Анна ЕГОРОВА
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Репетиция салюта на День Победы во Владикавказе 9 мая 2020 года проходила на полигоне «Шалхи»Репетиция салюта на День Победы во Владикавказе 9 мая 2020 года проходила на полигоне «Шалхи»
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Из-за коронавируса пришлось отменить практически все праздничные мероприятия, но салют на День победы во Владикавказе 9 мая 2020 года состоится.

Во время недавней генеральной репетиции на полигоне «Шалхи» было израсходовано более 40 холостых боеприпасов. Салютные подразделения, в которые вошли около 70 военнослужащих, отработали порядок действий при выстрелах из дивизионных пушек ЗИС-3 и салютных установок.

Как уточнили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе Южного военного округа, салют на День Победы во Владикавказе 9 мая 2020 года начнется в 22:00. Заряды будут разрываться на высоте около 250-300 метров над площадью Свободы. Праздничный фейерверк также увидят и жители Ставрополя.

Кстати, началось празднование Дня победы 2020 во Владикавазе с авиапарада. Над Городом воинской славы (это почетное звание было присвоено столице Северной Осетии в 2007 году) пролетели шесть ударных вертолетов, каждого по две единицы - Ми-28НМ «Ночной охотник», транспортно-боевые Ми-35 и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ «Терминатор».

ИСТОЧНИК KP.RU

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