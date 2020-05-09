2020-05-09T17:14:54+03:00
Спорт

Глава UFC назвал виновного в срыве боя Нурмагомедов — Фергюсон

Дэйна Уайт признался, что именно его решения стали фатальными
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бой Тони Фергюсон — Хабиб Нурмагомедов сорвался по вине Дэйны Уайта. Фото: Reuters / Валерий ЗвонаревБой Тони Фергюсон — Хабиб Нурмагомедов сорвался по вине Дэйны Уайта. Фото: Reuters / Валерий Звонарев
Изменить размер текста:

Глава UFC Дэйна Уайт назвал виновного в срыве титульного боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Функционер признался, что его собственные решения стали причиной того, что дагестанец «застрял» в Москве.

По словам Уайта, ни он, ни его окружение не ожидали, что пандемия окажется настолько масштабной и поставит под угрозу спортивные турниры такого уровня. После того, как власти Нью-Йорка запретили проводить массовые мероприятия, UFC оказался не готов к поиску нового места проведения.

Более того, из-за неверных решений Уайта Хабиб Нурмагомедов покинул США и вернулся в Россию. Откуда уже не смог выехать из-за закрытия границ.

— Никто из нас не мог предвидеть то, что случилось. Мы все приняли плохие решения, в результате которых он застрял в России. Это не только его вина, мы все ошиблись. Я тоже принимаю ответственность за это. Но так уж вышло, — цитирует главу UFC издание BT Sport.

Напомним, часть фанатов обвиняла Хабиба в трусости и считала именно дагестанца виновником отмены боя. Однако заявление Уайта расставило все точки над i.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я должен рисковать своей жизнью ради боя?»: Хабиб отказался от поединка с Фергюсоном

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил об отмене титульного боя с американцем Тони Фергюсоном. Боец не захотел нарушать законы и карантин. Более того, из-за коронавируса он не смог попасть в США. Подробности он сообщил на своей страничке в Instagram (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Футболист «Ахмата»: «Почти вся команда заболела коронавирусом»
На Ставрополье бесплатно раздадут полмиллиона защитных масок
Кадыров ослабил ограничительные меры в Чечне
Перекрытия обрушились в ставропольском ТРЦ «Космос»
Глава UFC назвал виновного в срыве боя Нурмагомедов — Фергюсон
Салют на День Победы во Владикавказе 9 мая 2020 года: видео
Воздушные парады во Владикавказе и Грозном отменили из-за непогоды
Воздушный авиапарад Победы прошёл над Ставрополем
Салют на День Победы в Ставрополе 9 мая 2020 года: видео
Больше тысячи ставропольцев заражены коронавирусом
На Ставрополье закрыли въезды и выезды в некоторые районы края
На Ставрополье еще один медик заболел коронавирусом
На Ставрополье суд подтвердил отстранение мэра Георгиевска
На Ставрополье планируют выделять нуждающимся молочную продукцию
В Ставрополе 9 мая пройдет авиапарад ко Дню Победы
Ставрополье отправило в «Коммунарку» 20 тонн минеральной воды
На Ставрополье осудили водителя, сбившего насмерть велосипедистку
В Ставрополе появилась мемориальная доска Заслуженному врачу России
В госпитале и больницах КБР коронавирусом заболели врачи
На Ставрополье провели акцию «Окна Победы»
В Ставрополе злоумышленник купил медали и ордена времен ВОВ
В Ставрополе «Бессмертный полк» провели в эфире радио «Комсомольская правда»
Похитил людей в нулевые: в Северной Осетии через 20 лет арестовали бандита