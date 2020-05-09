Глава UFC назвал виновного в срыве боя Нурмагомедов — Фергюсон

9 Май 2020 2020-05-09T17:14:54+03:00

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Глава UFC Дэйна Уайт назвал виновного в срыве титульного боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Функционер признался, что его собственные решения стали причиной того, что дагестанец «застрял» в Москве.

По словам Уайта, ни он, ни его окружение не ожидали, что пандемия окажется настолько масштабной и поставит под угрозу спортивные турниры такого уровня. После того, как власти Нью-Йорка запретили проводить массовые мероприятия, UFC оказался не готов к поиску нового места проведения.

Более того, из-за неверных решений Уайта Хабиб Нурмагомедов покинул США и вернулся в Россию. Откуда уже не смог выехать из-за закрытия границ.

— Никто из нас не мог предвидеть то, что случилось. Мы все приняли плохие решения, в результате которых он застрял в России. Это не только его вина, мы все ошиблись. Я тоже принимаю ответственность за это. Но так уж вышло, — цитирует главу UFC издание BT Sport.

Напомним, часть фанатов обвиняла Хабиба в трусости и считала именно дагестанца виновником отмены боя. Однако заявление Уайта расставило все точки над i.

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Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил об отмене титульного боя с американцем Тони Фергюсоном. Боец не захотел нарушать законы и карантин. Более того, из-за коронавируса он не смог попасть в США. Подробности он сообщил на своей страничке в Instagram (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU