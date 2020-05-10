2020-05-10T08:56:56+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья сообщил об эпидситуации в крае

В регионе за сутки количество зараженных достигло 1050 человек
Ася АСРЯН
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За сутки еще у 38 человек подтвердился диагнозЗа сутки еще у 38 человек подтвердился диагнозФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Губернатор Ставрополья 10 мая сообщил, что количество зараженных коронавирусом достигло 1050 человек. Из них 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

За сутки еще у 38 человек подтвердился диагноз. Напомним, что за все время в регионе умерли от коронавируса 20 человек.

- Мы продолжаем внимательно следить за эпидситуацией. В ряде территорий края она остаётся напряжённой. К сожалению, пока наблюдается рост заболевания. И это требует дополнительных усилий по сдерживанию инфекции, - прокомментировал Владимир Владимиров.

По его словам, все предпринимаемые меры, все действующие ограничения направлены только на одно — разорвать цепочки передачи коронавируса. Не дать ему стремительно распространяться.

- Пожалуйста, относитесь к этому с пониманием, - обратился глава региона к ставропольцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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