2020-05-10T10:56:32+03:00
Общество

В КЧР количество зараженных коронавирусом достигло 529 человек

За сутки заболели еще 20 жителей республики
Ася АСРЯН
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По данным оперативного штаба, в Карачаево-Черкессии за сутки выявили еще 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в регионе зафиксировано 529 случаев. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что трое скончались, а 66 человек выздоровели.

В соседнем Ставрополье ситуация складывается следующим образом: за сутки диагноз подтвердили еще у 38 пациентов.

А всего в регионе зафиксировано 20 смертей от коронавируса. На сегодняшний день количество зараженных достигло 1050 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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