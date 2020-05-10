В КЧР количество зараженных коронавирусом достигло 529 человек
По данным оперативного штаба, в Карачаево-Черкессии за сутки выявили еще 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в регионе зафиксировано 529 случаев. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что трое скончались, а 66 человек выздоровели.
В соседнем Ставрополье ситуация складывается следующим образом: за сутки диагноз подтвердили еще у 38 пациентов.
А всего в регионе зафиксировано 20 смертей от коронавируса. На сегодняшний день количество зараженных достигло 1050 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Ставрополье коронавирусом заболели еще 38 человек
Количество зараженных достигло 1050 ставропольцев (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU