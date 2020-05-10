В КБР количество зараженных достигло 1245 человек
По данным оперативного штаба, в республике за сутки диагноз коронавирусной инфекции подтвердили еще у 77 пациентов.
Всего в регионе количество зараженных достигло 1245 человек. Напомним, что в республике зафиксировано три смерти.
На сегодняшний день под домашним наблюдением находятся 1895 человек.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье коронавирусом заболели еще 38 человек. В регионе продолжает действовать режим обязательной самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU