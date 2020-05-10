Стало известно, сколько получат республики СКФО на доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом

10 Май 2020 2020-05-10T12:11:04+03:00

Ранее медработники стали жаловаться в соцсетях на невозможность получить надбавку за работу с заражёнными коронавирусом пациентами.

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Правительство России утвердило распределение межбюджетных средств на сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых в этом году бюджетам регионов на доплаты медикам, помогающим больным с коронавирусом.

Так, Дагестан получит 460 миллионов рублей, Чечня - 33905,8, Северная Осетия – 31871, 9, Ингушетия -49114, КБР-12405,9, КЧР-5573.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что некоторые медработники стали жаловаться в соцсетях на невозможность получить надбавку за работу с заражёнными коронавирусом пациентами.

В Минздраве Ставрополья сообщили, что подобных обращений в ведомство не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU