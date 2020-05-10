На Ставрополье опровергли слух о принудительных тестах на коронавирус

10 Май 2020 2020-05-10T12:20:45+03:00

В этой страшилке не хватает только инопланетных похитителей тел, считает губернатор

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Губернатор Ставрополья назвал «чушью» новую, сочиненную фейкерами, страшилку про коронавирус.

Так, в соцсетях сейчас активно распространяется «Предупреждение физическому лицу». Её авторы уверяют, что скоро во все дома придут правоохранители с медиками и заставят всех сдать тест на коронавирусную инфекцию. И он покажет, что все заражены COVID-19.

Затем предстоит поголовная вакцинация. А через полгода все вакцинированные умрут.

- В общем, почти готовый сюжет ненаучно-фантастического фильма. Не хватает только инопланетных похитителей тел, — прокомментировал губернатор этот фейк.

Владимир Владимиров призвал ставропольцев сохранять ясность ума, способность доверять здравому смыслу и пользоваться информацией только из официальных, достоверных источников.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья 10 мая сообщил, что количество зараженных коронавирусом достигло 1050 человек. Из них 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

За сутки еще у 38 человек подтвердился диагноз. Напомним, что за все время в регионе умерли от коронавируса 20 человек.

- Мы продолжаем внимательно следить за эпидситуацией. В ряде территорий края она остаётся напряжённой. К сожалению, пока наблюдается рост заболевания. И это требует дополнительных усилий по сдерживанию инфекции, - прокомментировал Владимир Владимиров.

По его словам, все предпринимаемые меры, все действующие ограничения направлены только на одно — разорвать цепочки передачи коронавируса. Не дать ему стремительно распространяться.

ИСТОЧНИК KP.RU