На Ставрополье введут обязательный масочный режим

10 Май 2020 2020-05-10T13:24:48+03:00

В регионе рассматривают возможности для поэтапного частичного снятия ограничительных мер

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В Ставропольском крае с 18 мая планируется введение обязательного масочного режима. До этой даты всем, кто выходит на улицу, посещает общественные места рекомендовано носить лицевые защитные маски.

Соответствующие нормы будут закреплены Постановлением губернатора края, которое должно быть подписано и опубликовано в ближайшее время.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье количество зараженных достигло 1050 человек. За сутки диагноз подтвердили еще у 38 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU