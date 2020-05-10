2020-05-10T13:24:48+03:00
Общество

На Ставрополье введут обязательный масочный режим

В регионе рассматривают возможности для поэтапного частичного снятия ограничительных мер
Ася АСРЯН
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В Ставропольском крае действует режим обязательной самоизоляцииВ Ставропольском крае действует режим обязательной самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае с 18 мая планируется введение обязательного масочного режима. До этой даты всем, кто выходит на улицу, посещает общественные места рекомендовано носить лицевые защитные маски.

Соответствующие нормы будут закреплены Постановлением губернатора края, которое должно быть подписано и опубликовано в ближайшее время.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье количество зараженных достигло 1050 человек. За сутки диагноз подтвердили еще у 38 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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