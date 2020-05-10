На Ставрополье количество зараженных коронавирусом достигло 1050 человек

10 Май 2020 2020-05-10T11:38:03+03:00

За сутки диагноз подтвердился еще у 38 жителей

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Губернатор Ставрополья 10 мая озвучил цифры заболевших коронавирусом на сегодняшний день. Так, в регионе за сутки инфекция подтвердилась еще у 38 жителей.

Всего зафиксировано 20 летальных исхода. Количество заболевших в крае достигло 1050 человек.

Напомним, что в регионе продолжает действовать режим обязательной самоизоляции. В Пятигорске до сих пор из-за коронавируса введен карантин. Правда, с 10 мая в курорте открыли продуктовые рынки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по информации отделения Пенсионного фонда России по Ставрополью, выплаты на детей до трех лет уже получили 33,5 тыс. семей.

Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября 2020 года подать заявление в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда России, на портале Госуслуг либо по предварительной записи в клиентские службы местных органов ПФР.

Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

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ИСТОЧНИК KP.RU