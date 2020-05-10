В Ставрополе рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

10 Май 2020 2020-05-10T16:11:29+03:00

Во время сдачи экзамена должна быть обеспечена термометрия и обработка рук

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в школах Ставрополья ЕГЭ планируют начать проводить с 8 июня 2020 года. При этом сроки могут быть скорректированы после 12 мая в зависимости от эпидситуации в регионе.

Требования к проведению госэкзамена в условиях распространения коронавируса разработали Министерство просвещения РФ и Роспотребнадзор. Об этом рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

В частности, сдающих экзамен предлагается рассаживать зигзагообразно на большом расстоянии друг от друга.

Глушко также сообщил, что должна быть обеспечена термометрия и обработка рук.

ИСТОЧНИК KP.RU