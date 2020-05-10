На Ставрополье открыт новый госпиталь для пациентов с коронавирусом

10 Май 2020 2020-05-10T19:19:33+03:00

В регионе на сегодня есть около 2,4 тысячи инфекционных коек

Изменить размер текста: A A

В селе Побегайловка Минераловодского округа открыли очередной профильный госпиталь. Кстати, он уже успел принять первых больных коронавирусной инфекцией. Как сообщил губернатор Ставрополья, всего там на лечении могут находиться до 60 пациентов.

Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

В госпитале, который развернут в отдельно стоящем здании участковой больницы, есть все необходимое, включая медицинское оборудование и аппараты ИВЛ. Все койки оснащены подачей кислорода.

Владимир Владимиров добавил, что на сегодня у нас в наличии около 2,4 тысячи инфекционных коек. В основном, это резерв, большая часть из них свободна.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что у жителя Арзгирского района подтвержден диагноз крымской геморрагической лихорадки после укуса клеща лабораторно. Это первый случай на Ставрополье. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU