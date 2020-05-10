2020-05-10T19:19:33+03:00
Общество

На Ставрополье открыт новый госпиталь для пациентов с коронавирусом

В регионе на сегодня есть около 2,4 тысячи инфекционных коек
Ася АСРЯН
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В селе Побегайловка Минераловодского округа открыли очередной профильный госпиталь. Кстати, он уже успел принять первых больных коронавирусной инфекцией. Как сообщил губернатор Ставрополья, всего там на лечении могут находиться до 60 пациентов.

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В госпитале, который развернут в отдельно стоящем здании участковой больницы, есть все необходимое, включая медицинское оборудование и аппараты ИВЛ. Все койки оснащены подачей кислорода.

Владимир Владимиров добавил, что на сегодня у нас в наличии около 2,4 тысячи инфекционных коек. В основном, это резерв, большая часть из них свободна.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что у жителя Арзгирского района подтвержден диагноз крымской геморрагической лихорадки после укуса клеща лабораторно. Это первый случай на Ставрополье. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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