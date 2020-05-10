2020-05-10T18:09:39+03:00
Общество

В Нефтекумске капитально отремонтируют водовод

Высокая степень износа часто становилась причиной отключения воды на время аварийно-восстановительных работ
Ася АСРЯН
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Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья Владимира ВладимироваФото: Инстаграм губернатора Ставрополья Владимира Владимирова
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В Нефтекумске в этом году капитально отремонтируют 5-километровый участок магистрального водовода от насосной станции. Об этом 10 мая сообщил губернатор Ставрополья. По его словам, объекту больше полувека.

Высокая степень износа часто становилась причиной отключения воды на время аварийно-восстановительных работ.

Теперь вместо старых металлических труб используются современные полиэтиленовые. Владимир Владимиров добавил, что следующим участком в Нефтекумске, который ждет капитальное обновление, станет 8-километровый участок водовода от станции Дожимная.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в селе Побегайловка Минераловодского округа открыли очередной профильный госпиталь.

Кстати, он уже успел принять первых больных коронавирусной инфекцией. Как сообщил губернатор Ставрополья, всего там на лечении могут находиться до 60 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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