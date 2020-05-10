2020-05-10T19:18:57+03:00
Общество

В Пятигорске карантин планируют заменить на масочный режим

Эпидобстановку в курорте удается сдерживать за счет вовремя введённых ограничительных мер
Ася АСРЯН
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В Ставропольском крае с 18 мая вводят масочный режимВ Ставропольском крае с 18 мая вводят масочный режимФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе провели совещание оперативного штаба с районами в режиме онлайн. Одним из вопросов, вынесенных губернатором на обсуждение, стал режим карантина в Пятигорске.

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Напомним, что эпидобстановку в курорте удается сдерживать за счет вовремя введённых ограничительных мер. Ранее и. о. главы Пятигорска Дмитрий Ворошилов выступал с предложением о послаблении действующих ограничений и замене карантина на масочный режим.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, эту идею поддержал и Владимир Владимиров. Так, Роспотребназор уже разрабатывает рекомендации о введении масочного режима в городе-курорте.

Скоро выход на улицу Пятигорска без специальных средств защиты будет запрещен.

Кстати, напомним, что в Ставрополе 18 мая также будет введен обязательный масочный режим. Об этом заявил 10 мая губернатор Ставрополья. Начало этого режима 18 мая 2020 года.

До этой даты всем, кто выходил на улицу, посещал общественные места было рекомендовано носить лицевые защитные маски. А теперь эта процедура станет обязательной.

Соответствующие нормы будут закреплены Постановлением губернатора края, которое должно быть подписано и опубликовано в ближайшее время.

Так, сегодня на Ставрополье провели заседание краевого координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Его участники обсудили вопросы, связанные с выполнением профилактических мероприятий, а также – перспективами поэтапного вывода региона из режима ограничений в рамках соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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