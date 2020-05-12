На Ставрополье в аварии пострадали три человека
В Красногвардейском районе 10 мая, около полуночи, пьяный водитель автомобиля «ВАЗ-2112» съехал с дороги. После чего въехал в земляной ров. В больницу с различными травмами доставили водителя и двух пассажиров.
За рулем легковушки был 38-летний водитель. Ставрополец прошел процедуру медицинского освидетельствования.
Она установила состояние опьянения. Теперь мужчине грозит лишение права управления сроком от полутора до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске водитель автомобиля «Лада Калина» сбила мужчину.
По словам водителя, пожилой человек неожиданно вышел на дорогу из-за стоящего на обочине автомобиля. 82-летний пенсионер от полученных травм скончался на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU