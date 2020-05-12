На Ставрополье в аварии пострадали три человека

12 Май 2020 2020-05-12T09:05:06+03:00

За рулем был пьяный водитель. Его машина въехала в земляной ров

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В Красногвардейском районе 10 мая, около полуночи, пьяный водитель автомобиля «ВАЗ-2112» съехал с дороги. После чего въехал в земляной ров. В больницу с различными травмами доставили водителя и двух пассажиров.

За рулем легковушки был 38-летний водитель. Ставрополец прошел процедуру медицинского освидетельствования.

Она установила состояние опьянения. Теперь мужчине грозит лишение права управления сроком от полутора до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Железноводске водитель автомобиля «Лада Калина» сбила мужчину.

По словам водителя, пожилой человек неожиданно вышел на дорогу из-за стоящего на обочине автомобиля. 82-летний пенсионер от полученных травм скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU