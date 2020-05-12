2020-05-12T10:28:10+03:00
Общество

В Пятигорске сняли карантин

С 12 мая в городе-курорте введен обязательный масочный режим
Ася АСРЯН
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В регионе продлен режим обязательной самоизоляцииВ регионе продлен режим обязательной самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Губернатор Ставрополья Владимир 11 мая подписал постановление об отмене карантина на территории Пятигорска. Документ опубликован на краевом портале правовой информации и вступает в силу со вторника, 12 мая.

С сегодняшнего дня, в городе-курорте вводится масочный режим обязательный для всех. Въезд и выезд всех видов транспорта, в том числе следующего транзитом, на территорию и с территории Пятигорска по-прежнему ограничен. Появились и новые требования — бесконтактная термометрия на всех КПП муниципалитета.

— При определении у ставропольца температуры тела 37 градусов и выше, при наличии признаков респираторного заболевания он не допускается к въезду (выезду) на территорию Пятигорска. Таких людей отправят в ближайшую больницу для осмотра и назначения лечения.

Еще один важный аспект – спецпропуска. Те, которые выдали жителям Пятигорска ранее, остаются в силе. В них не нужно проставлять дополнительные отметки. Также до 1 июня в Пятигорске не работают санатории и гостиницы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 12 мая в городе-курорте заработает ряд предприятий. Это организации/органы/бизнесмены, которые:

- занимаются экспертизой в сфере строительства, и архитектурно-строительным проектированием и контролем

- производят и поставляют стройматериалы и оборудование для строительных фирм

- производят государственный (муниципальный) надзор (контроль) и лицензирование

- производят машины и оборудование для проведения весенне-полевых работ

- принимают платежи (в том числе за "коммуналку")

- выпускают бумагу, бумажные изделия, занимаются полиграфией

- заключают договоры на оказание услуг связи и продают телефоны

- готовят призывников к службе

- производители и продавцы спецодежды

- оказывают услуги в области декоративного садоводства, озеленения

- продают необходимое для кассовых аппаратов, билетно-кассовых машин

- осуществляют микрофинансовую поддержку малому и среднему бизнесу края, учрежденные региональными властями

- оказывают неотложную стоматологическую помощь

Сюда же вошли, химчистки, прачечные, парикмахерские, салоны красоты, продуктовые рынки и медицинские организации всех форм собственности и МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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