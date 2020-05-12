2020-05-12T12:53:18+03:00
Общество

В Пятигорске возобновят работу четыре рынка

С сегодняшнего дня, в городе-курорте вводится масочный режим обязательный для всех
Ася АСРЯН
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В Пятигорске возобновят работу четыре рынка. Так, первыми в городе открылись овощные, рыбные и мясные павильоны. На очереди — скоропортящиеся продукты, колбасные и молочные изделия.

Напомним, что губернатор Ставрополья Владимир 11 мая подписал постановление об отмене карантина на территории Пятигорска. Документ опубликован на краевом портале правовой информации и вступает в силу со вторника, 12 мая.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что на входах в рынки стоят дежурные, которые измеряют температуру бесконтактными термометрами каждому посетителю. Температуру бесконтактно, каждые два часа, измеряют и у сотрудников рынка.

С сегодняшнего дня, в городе-курорте вводится масочный режим обязательный для всех.

Въезд и выезд всех видов транспорта, в том числе следующего транзитом, на территорию и с территории Пятигорска по-прежнему ограничен. Появились и новые требования — бесконтактная термометрия на всех КПП муниципалитета.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что на входах в рынки стоят дежурные, которые измеряют температуру бесконтактными термометрами каждому посетителю. Температуру бесконтактно, каждые два часа, измеряют и у сотрудников рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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