В КБР умер седьмой пациент с коронавирусом

13 Май 2020 2020-05-13T11:09:59+03:00

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За сутки статус COVID-19 подтвердился еще у 74 жителей Кабардино-Балкарии. Общее число больных увеличилось до 1475. Прибавилось и летальных исходов. Как сообщили в оперативном штабе республики по борьбе с коронавирусом, скончался седьмой пациент с COVID-19. Выздоровевших также больше - 285 человек (+24 за сутки).

Кстати, в КБР в числе инфицированных 20 беременных женщин. И накануне прошли уже вторые роды в нестандартных для медиков условиях: работать пришлось в очках, защитных масках и костюмах. Но на рожениц и новорожденных это никак не влияет. Первых мать с ребенком уже выписали, удостоверившись, что те не больны COVID-19. Родившая 12 мая пациентка с малышом остается под наблюдением врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU