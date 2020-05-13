2020-05-13T13:18:48+03:00
Общество

Власти Ставрополя рассказали о ходе реконструкции Комсомольского озера

Подрядчик уже заменил дренажную систему
Антон ШАПОВАЛОВ
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Комсомольский прудКомсомольский прудФото: Архив "КП"
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В Ставрополе продолжают ремонтировать главный городской водоем. По состоянию на 13 мая там заменили дренажную систему на плотине и вдоль лотка-быстротока. По всей территории смонтировали новые водоотводящие лотки. Прежняя система не реконструировалась десятки лет, она находилась в аварийном состоянии, отмечает пресс-служба мэрии.

- Не менее активно благоустраивается прилегающая территория. Так, завершаются работы по устройству подпорных стен вдоль береговой линии для последующего строительства пешеходной зоны, - говорится в сообщении.

В проекте также значатся спортивные и детские игровые зоны, бассейн для малышей, дорожки для водных лыж и пункт проката лодок. Кроме того, строители соорудят сцену для проведения массовых мероприятий.

Обновление Комсомольского озера проходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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