Власти Ставрополя рассказали о ходе реконструкции Комсомольского озера
В Ставрополе продолжают ремонтировать главный городской водоем. По состоянию на 13 мая там заменили дренажную систему на плотине и вдоль лотка-быстротока. По всей территории смонтировали новые водоотводящие лотки. Прежняя система не реконструировалась десятки лет, она находилась в аварийном состоянии, отмечает пресс-служба мэрии.
- Не менее активно благоустраивается прилегающая территория. Так, завершаются работы по устройству подпорных стен вдоль береговой линии для последующего строительства пешеходной зоны, - говорится в сообщении.
В проекте также значатся спортивные и детские игровые зоны, бассейн для малышей, дорожки для водных лыж и пункт проката лодок. Кроме того, строители соорудят сцену для проведения массовых мероприятий.
Обновление Комсомольского озера проходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
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ИСТОЧНИК KP.RU