На Ставрополье более 400 тысяч детей от 3 до 16 лет получат выплаты
На Ставрополье семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, начиная с 1 июня.
Деньги перечислят независимо от наличия права на материнский капитал на каждого ребенка, достигшего этого возраста с 11 мая по 30 июня этого года.
У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой.
Напомним, что заявление можно подать через Портал госуслуг или лично клиентскую службу органов Пенсионного фонда России по предварительной записи
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 13 мая у отделений Пенсионного фонда России образовалась толпа женщин.
Все они рванулись оформить выплаты по 10 тысяч рублей, которые президент страны обещал семьям, где воспитываются дети до 15 лет. В соцсетях появились кадры с места событий.
Толпа цыганских женщин штурмует Пенсионный фонд, чтобы получить выплаты.
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На видео слышно, как правоохранители предупреждают ставропольцев, что в противном случае, их будут задерживать стражи порядка и привлекать к ответственности (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU