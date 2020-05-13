2020-05-13T15:17:29+03:00
Общество

На Ставрополье более 400 тысяч детей от 3 до 16 лет получат выплаты

У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой
Ася АСРЯН
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На Ставрополье семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, начиная с 1 июня.

Деньги перечислят независимо от наличия права на материнский капитал на каждого ребенка, достигшего этого возраста с 11 мая по 30 июня этого года.

У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой.

Напомним, что заявление можно подать через Портал госуслуг или лично клиентскую службу органов Пенсионного фонда России по предварительной записи

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 13 мая у отделений Пенсионного фонда России образовалась толпа женщин.

Все они рванулись оформить выплаты по 10 тысяч рублей, которые президент страны обещал семьям, где воспитываются дети до 15 лет. В соцсетях появились кадры с места событий.

Толпа цыганских женщин штурмует Пенсионный фонд, чтобы получить выплаты.

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На видео слышно, как правоохранители предупреждают ставропольцев, что в противном случае, их будут задерживать стражи порядка и привлекать к ответственности (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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