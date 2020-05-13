На Ставрополье открылось отделение для тяжелобольных коронавирусом

13 Май 2020 2020-05-13T15:45:31+03:00

Медики, которые работают в «красной зоне», не пересекаются с другими врачами, а также пациентами

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На Ставрополье в городской больнице Ессентуков открылось отделение, которое может принимать больных коронавирусом с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Сообщается, что оно изолировано от остальной больницы.

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Медики, которые работают в «красной зоне», не пересекаются с другими врачами, а также пациентами. После смены они уходят на обязательную изоляцию.

К работе готовы 40 аппаратов ИВЛ, подключены 106 точек кислорода. Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья прокомментировал инцидент в Новоселицком психоневрологическом интернате.

Напомним, на днях там медики со слезами на глазах рассказали, что 26 апреля отделение интерната закрыли на карантин из-за выявленных заражений коронавирусом.

- У нас работают здесь две смены. Из двух смен здесь осталось семь человек. Мы здесь все работаем на износ, мы спим по полтора часа в сутки. Мы просто физически не в состоянии охватывать всю ту часть работы, которую от нас требуют, - жалуются медработники, выстроившись перед учреждением.

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ИСТОЧНИК KP.RU