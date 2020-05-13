На Ставрополье 4,8 тысячи человек получают пособия по безработице
В Ставропольском крае более 4,8 тысячи человек получают пособие по безработице. Это те люди, которые потеряли из-за коронавирусной инфекции работу.
Каждый из них получит, а кто-то уже получил 12130 рублей.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, начиная с 1 июня.
Деньги перечислят независимо от наличия права на материнский капитал на каждого ребенка, достигшего этого возраста с 11 мая по 30 июня этого года. У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой.
ИСТОЧНИК KP.RU