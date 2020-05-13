На Ставрополье 4,8 тысячи человек получают пособия по безработице

13 Май 2020 2020-05-13T17:31:03+03:00

Эти люди также обеспечены допвыплатами на детей

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В Ставропольском крае более 4,8 тысячи человек получают пособие по безработице. Это те люди, которые потеряли из-за коронавирусной инфекции работу.

Каждый из них получит, а кто-то уже получил 12130 рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, начиная с 1 июня.

Деньги перечислят независимо от наличия права на материнский капитал на каждого ребенка, достигшего этого возраста с 11 мая по 30 июня этого года. У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой.

ИСТОЧНИК KP.RU