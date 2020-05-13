2020-05-13T16:59:34+03:00
Общество

На Ставрополье раздали более 200 тысяч продуктовых наборов

Только за минувший день продуктовые наборы в крае передали 3,5 тыс. человек
Ася АСРЯН
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Краевой Фонд соцподдержки в общей сложности распределит 151 тыс. продуктовых наборов, около 110 тыс. наборов по поручению губернатора края направят льготным категориям школьников.

Работа продолжается во всех 33 районах края. На днях распределение 28. Тысяч наборов завершили волонтеры-медики.

Наборы предназначены многодетным семьям; семьям с детьми-инвалидами; одиноким матерям; инвалидам; малообеспеченным пенсионерам и школьникам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае более 4,8 тысячи человек, которые потеряли работу из-за коронавируса, получают пособие по безработице.

Сумма составляет 12130 рублей. Эти люди также обеспечены допвыплатами на детей. Об этом сообщили на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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