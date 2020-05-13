На Ставрополье внедрят новую систему диагностики коронавируса

13 Май 2020 2020-05-13T18:07:52+03:00

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На Ставрополье внедрят новую технологию компьютерной томограммы лёгких. Она позволит выявлять у пациентов COVID-19 и с высокой точностью определять вызванные коронавирусом изменения.

Скандал в закрытом на карантин интернате и возможные послабления на Ставрополье: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Соглашение о сотрудничестве в части генетического тестирования подписали 13 мая руководители одного из крупнейших российских банков и минераловодской медицинской компании.

Используемая модель также будет применяться в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по инициативе губернатора 15 мая в селе Чернолесском и селе Китаевском раздадут продуктовые наборы всем работникам психоневрологического интерната. Так же собрано 15 наборов продуктов питания первой необходимости, которые скоро доставят семьям работников этого медучреждения. В течение этой недели планируют раздать продуктовые наборы среднему и младшему медицинскому персоналу интерната с. Китаевсаого и с. Чернолесского.

ИСТОЧНИК KP.RU