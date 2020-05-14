Санатории Ставрополья летом смогут возобновить работу в «безопасном режиме»

14 Май 2020 2020-05-14T01:56:29+03:00

Отдыхающие смогут вернуться в санатории Ставропольского края не раньше, чем в начале лета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Санатории Ставропольского края с конца марта перестали принимать новых отдыхающих. Ограничительные меры были введены до 1 июня. За две недели до этой даты на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обсудили, как безопасно возобновить курортный сезон.

- Мы должны решить сложную задачу. С одной стороны, дать возможность работать одной из ключевых отраслей Ставропольского края, и с другой, не допустить появления новых очагов заболевания, защитить здоровье людей, - отметил губернатор СК Владимир Владимиров.

Глава региона поручил создать рабочую группу, которой необходимо разработать критерии безопасной работы санаториев с учетом нынешней эпидемиологической обстановки. Например, во всех санаторно-курортных организация должны быть в достаточном количестве средствами дезинфекции и индивидуальной защиты, а также тестами на COVID-19. Кстати, у жителей Ставрополя есть возможность платно провериться на коронавирус. Пока что это можно сделать только в двух лабораториях.

Тем временем, в соседнем Краснодарском крае уже разрешили санаториям, имеющим медицинскую лицензию, с 1 июня возобновить работу.

ИСТОЧНИК KP.RU