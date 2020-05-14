Конор Макгрегор: «Молюсь за Абдулманапа Нурмагомедова. Он - гений борьбы»

14 Май 2020 2020-05-14T03:39:43+03:00

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поддержал впавшего в кому отца и тренера Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа несмотря на то, что спортсмены являются непримиримыми врагами.

Пару дней назад ирландец опубликовал очередной оскорбительный пост в адрес Хабиба, в котором назвал его «полным позорищем настоящих боев», а уже 14 мая написал, что молится за всю семью Нурмагомедовых. Меньше, чем за час, запись собрала 50 тысяч лайков и более 1000 комментариев.

- Абдулманап Нурмагомедов воспитал больше чемпионов мира в разных дисциплинах, чем мы можем себе представить. Он гений боевых искусств. Я был очень опечален, услышав новости о нем. Молюсь о выздоровлении Абдулманапа, молюсь за семью Нурмагомедовых, - поделился Конор Макгрегор.

До этого пост со словами поддержки 57-летнего тренера выложил президент UFC Дана Уайт. Он признался, что ему грустно от новостей про состояние здоровья Абдулманапа Нурмагомедова.

ИСТОЧНИК KP.RU