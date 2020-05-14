На Ставрополье мужчина 6 лет незаконно получал пенсию по инвалидности

14 Май 2020 2020-05-14T10:21:37+03:00

За шесть лет лжеинвалид получил более 650 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За все эти годы лжеинвалид получил более 650 тысяч рублей

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52-летний житель Советского округа обвиняется в мошенничестве при получении выплат. Так, злоумышленник предоставил в учреждение, осуществляющее социальные выплаты, ложные сведения и фальшивые документы о нетрудоспособности и инвалидности.

За шесть лет лжеинвалид получил более 650 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Ставрополью. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жителей Ставрополья возмутило видео, опубликованное в сети. Этот случай произошел вчера, 13 мая. На кадрах видно, как пара гуляет у Собора князя Владимира.

По словам автора, парень с девушкой рвали цветы с клумб, распивали алкоголь и справляли нужду в беседке.

ИСТОЧНИК KP.RU