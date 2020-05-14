2020-05-14T10:30:47+03:00
Общество

На Ставрополье завод задолжал сотрудникам около миллиона рублей

Нарушенные права работников восстановили после проверки
Ася АСРЯН
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В Невинномысске радиаторный завод задолжал своим работникам зарплату в размере около одного миллиона рублей.

После того, как прокуратура Ставрополья начала проверку, нарушенные права сотрудников были восстановлены. Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства. Руководитель завода полностью погасил задолженность перед персоналом по зарплате.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 52-летний житель Советского округа обвиняется в мошенничестве при получении выплат.

Так, злоумышленник предоставил в учреждение, осуществляющее социальные выплаты, ложные сведения и фальшивые документы о нетрудоспособности и инвалидности. За шесть лет лжеинвалид получил более 650 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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