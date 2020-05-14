На Ставрополье завод задолжал сотрудникам около миллиона рублей
В Невинномысске радиаторный завод задолжал своим работникам зарплату в размере около одного миллиона рублей.
После того, как прокуратура Ставрополья начала проверку, нарушенные права сотрудников были восстановлены. Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства. Руководитель завода полностью погасил задолженность перед персоналом по зарплате.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 52-летний житель Советского округа обвиняется в мошенничестве при получении выплат.
Так, злоумышленник предоставил в учреждение, осуществляющее социальные выплаты, ложные сведения и фальшивые документы о нетрудоспособности и инвалидности. За шесть лет лжеинвалид получил более 650 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU