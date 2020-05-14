2020-05-14T11:37:10+03:00
Происшествия

Смертью пациентки с коронавирусом в Невинномысске занялись следователи

Проводится проверка инцидента
Антон ШАПОВАЛОВ
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Следственный комитет по Ставропольскому краю проверит причину смерти пациентки с коронавирусом. По предварительной информации, женщина погибла не из-за болезни, писал ранее губернатор Владимир Владимиров.

13 мая стало известно, что в Невинномысске 71-летняя пациентка, проходившая лечение от коронавируса, покончила с собой. Причиной стали семейные обстоятельства.

- Врачи сделали для неё всё, она выздоровела и уже готовилась к выписке. Но, по информации от руководства медучреждения, она покончила с собой. Это произошло сегодня на территории больницы, - писал Владимиров.

Губернатор взял ситуацию на личный контроль. Следователи сейчас проводят доследственную проверку.

- Следователь СК назначил судебно-медицинскую экспертизу, а также проводит иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает Следственный комитет по Ставрополью.

После примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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