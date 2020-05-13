2020-05-13T23:35:00+03:00
Происшествия

Пациентка с коронавирусом покончила с собой в больнице на Ставрополье

По предварительной информации, причина трагедии не связана с болезнью
Андрей ФАДЕЕВ
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Больная коронавирусом пожилая женщина покончила с собой в больнице на СтавропольеБольная коронавирусом пожилая женщина покончила с собой в больнице на СтавропольеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией покончила с собой прямо в больнице. По предварительным данным, отчаянное решение было связано с семейными обстоятельствами. Подробности сообщил губернатор Владимир Владимиров.

По словам главы региона, это произошло 13 мая в одной из больниц, оборудованных для лечения больных с коронавирусной инфекцией. При этом пожилая женщина уже почти выздоровела и готовилась к выписке.

— Врачи сделали для неё всё, она выздоровела и уже готовилась к выписке. Но, по информации от руководства медучреждения, она покончила с собой. Это произошло сегодня на территории больницы, — сообщил губернатор.

Инцидентом занимаются следователи СК и представители краевого Минздрава. Больницу ждет служебная проверка.

— Ситуация находится на моём личном контроле, — подчеркнул Владимир Владимиров. — В связи с этим я хочу призвать всех быть внимательнее и добрее к близким. Сегодня нам всем очень непросто. У многих нервы на пределе. И в эти дни как никогда важно проявлять внимание и сострадание. Поддерживать тех, кому особенно трудно. И оставаться людьми.

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Напомним, что инцидент произошел в первые дни мая. Сначала родители пытались самостоятельного лечить своего ребенка. И лишь потом обратились за помощью к медикам. Спасти ребёнка не удалось (подробности).

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14 апреля Светлана с высокой температурой, кашлем и другими симптомами коронавирусной инфекции попала в больницу Черкесска. Узнав, что муж недавно летал в Москву, врачи изолировали всю семью. Через несколько дней опасения подтвердились. COVID-19 супруг привёз из столицы. Вот только у него болезнь протекала легко и почти бессимптомно (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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