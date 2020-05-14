В Пятигорске 14 мая выберут главу города

14 Май 2020 2020-05-14T12:08:40+03:00

На пост главы курорта претендуют восемь кандидатов

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Дума Пятигорска на заседании 14 мая выберет главу города. Об этом рассказали в пресс-службе администрации курорта.

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на пост главы Пятигорска претендуют 8 кандидатов.

Изначально заявки подали 9 человек. Однако один отозвал свои документы. Подробности сообщили в пресс-службе администрации курорта.

— Специальная комиссия отберёт кандидатов, соответствующих всем требованиям. Окончательный список будет передан в городскую думу. 14 мая будет выбран новый градоначальник, — сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.

Напомним, что в курорте сняли карантин, но с 12 мая ввели обязательный масочный режим. В связи с этим в Пятигорск доставили 150 тысяч масок.

Их бесплатно раздадут малоимущим и многодетным семьям. А также родителям, которые воспитывают детей-инвалидов. Маски бесплатно получат и матери-одиночки.

ИСТОЧНИК KP.RU