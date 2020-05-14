2020-05-14T14:37:58+03:00
Общество

В Ставрополе к 1 июня откроют новый участок улицы 45-ая Параллель

Скоро дорога превратится в современную четырехполосную магистраль
Ася АСРЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе участок дороги на улице 45-я Параллель планируют сдать к 1 июня. Скоро дорога превратится в современную четырехполосную магистраль.

Сейчас движение машин осуществляется по четной стороне улицы, где уже уложен первый слой асфальта.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье обновили старый Дом культуры в селе Казьминском. Капитальный ремонт учреждения культуры завершится на полгода раньше, чем планировалось.

Строители полностью обновляют фасад здания, капитально ремонтируют внутренние помещения, меняют коммуникации и электропроводку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе открыли горячую линию для медиков по вопросам выплат
На Ставрополье школьники получат девять тысяч продуктовых наборов
В Ставрополе женщина выгуляла котенка в детской песочнице
На Ставрополье прогнозируют жару до +30 градусов
На Ставрополье вновь возросло число случаев заражения коронавирусом
На Ставрополье обновили старый Дом культуры в селе Казьминском
В Ингушетии начались поиски банды, виновной в теракте в "Домодедово"
На Ставрополье водитель без прав устроила аварию с пятью пострадавшими
В Северной Осетии стало вдвое больше безработных
В Ставрополе к 1 июня откроют новый участок улицы 45-ая Параллель
На Ставрополье поймали более 200 нарушителей ПДД
В Пятигорске 14 мая выберут главу города
На Ставрополье банки одобрили две трети заявок на кредитные каникулы
На Ставрополье следователи проверят факт нарушения прав сотрудников психоневрологического интерната
Число больных в Северной Осетии приближается к двум тысячам
На Ставрополье стоматологи возобновили свою деятельность в полном объеме
Смертью пациентки с коронавирусом в Невинномысске занялись следователи
Под Ставрополем пенсионер разбился в тройном ДТП
В Ставрополе рассказали, когда могут открыться парки
На Ставрополье завод задолжал сотрудникам около миллиона рублей