В Ставрополе к 1 июня откроют новый участок улицы 45-ая Параллель
В Ставрополе участок дороги на улице 45-я Параллель планируют сдать к 1 июня. Скоро дорога превратится в современную четырехполосную магистраль.
Сейчас движение машин осуществляется по четной стороне улицы, где уже уложен первый слой асфальта.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье обновили старый Дом культуры в селе Казьминском. Капитальный ремонт учреждения культуры завершится на полгода раньше, чем планировалось.
Строители полностью обновляют фасад здания, капитально ремонтируют внутренние помещения, меняют коммуникации и электропроводку.
ИСТОЧНИК KP.RU