В Ставрополе к 1 июня откроют новый участок улицы 45-ая Параллель

14 Май 2020 2020-05-14T14:37:58+03:00

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В Ставрополе участок дороги на улице 45-я Параллель планируют сдать к 1 июня. Скоро дорога превратится в современную четырехполосную магистраль.

Сейчас движение машин осуществляется по четной стороне улицы, где уже уложен первый слой асфальта.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье обновили старый Дом культуры в селе Казьминском. Капитальный ремонт учреждения культуры завершится на полгода раньше, чем планировалось.

Строители полностью обновляют фасад здания, капитально ремонтируют внутренние помещения, меняют коммуникации и электропроводку.

ИСТОЧНИК KP.RU