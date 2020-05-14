На Ставрополье прогнозируют жару до +30 градусов

14 Май 2020 2020-05-14T15:04:50+03:00

Что касается сегодняшней погоды, то местами по региону будет от 17 до 22 градусов тепла

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По данным Гидрометцентра, в Ставропольском крае в ближайшие дни столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов. Что касается сегодняшней погоды, то местами по региону будет от 17 до 22 градусов выше нуля.

В краевом центре — от 18 до 20 тепла.15 мая, воздух прогреется до +30 градусов. В Ставрополе днем будет от +25 до +27 градусов. Однако утром местами по региону возможен небольшой дождь.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Пятигорск вчера 13 мая обрушился град. Местные жители сняли и опубликовали в пабликах видео сильного ливня. На кадрах видно, как льдинки засыпали городской асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU